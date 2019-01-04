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Китайцы готовят бюджетный «Крузак»

Китайцы готовят бюджетный «Крузак»

Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 никогда не был по карману людям со средним и ниже среднего уровнем заработка. Тем не менее, это не мешает тысячам водителей мечтать о появлении такого вездехода в их гараже.

Исправить ситуацию, как всегда, взялись китайские компании. Hengtian Automobile решила выпустить собственный LC200. На сегодня известно, что китайский клон «Крузака» получит название L4600.

Конструкция шасси и силового каркаса кузова будет спроектирована на базе оригинального Land Cruiser 200. При этом визуально оба автомобиля мало схожи. Вразнобой с основной идеей идет даже решетка радиатора, которая выполнена в стиле «Прадо».

Под капотом L4600 будет 4,6-литровый бензиновый двигатель от Futai, мощностью 286 л.с. В качестве трансмиссий предложат «механику» или «автомат».

В продажу китайский Land Cruiser 200 поступит в начале 2019 года. На домашнем рынке Hengtian L4600 в КНР можно будет купить в 5-местном и 7-местном вариантах.

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По материалам autonews.ua
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