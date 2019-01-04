Китайцы готовят бюджетный «Крузак»

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 никогда не был по карману людям со средним и ниже среднего уровнем заработка. Тем не менее, это не мешает тысячам водителей мечтать о появлении такого вездехода в их гараже.
Исправить ситуацию, как всегда, взялись китайские компании. Hengtian Automobile решила выпустить собственный LC200. На сегодня известно, что китайский клон «Крузака» получит название L4600.
Конструкция шасси и силового каркаса кузова будет спроектирована на базе оригинального Land Cruiser 200. При этом визуально оба автомобиля мало схожи. Вразнобой с основной идеей идет даже решетка радиатора, которая выполнена в стиле «Прадо».
Под капотом L4600 будет 4,6-литровый бензиновый двигатель от Futai, мощностью 286 л.с. В качестве трансмиссий предложат «механику» или «автомат».
В продажу китайский Land Cruiser 200 поступит в начале 2019 года. На домашнем рынке Hengtian L4600 в КНР можно будет купить в 5-местном и 7-местном вариантах.
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый украинец ежемесячно тратит на лекарства более 500 грнВчера, 07:00 - 1021 18
Что беспокоит украинцев больше всего (опрос)Вчера, 16:00 - 998 9
Гройсман спрогнозировал показатель средней зарплаты в Украине по итогам 2019 г.Вчера, 21:00 - 661 5
Кабмин изучает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по ЕСВ – ГройсманПозавчера, 17:00 - 17986 2
В "Укрзализныце" обьяснили, почему покупают в кредит вагоныВчера, 17:00 - 1911 1
В бюджете-2019 заложили более миллиарда гривен на строительство метро в ДнепреВчера, 15:00 - 3202
Рейтинг наиболее популярных в Украине б/у смартфонов: спрос на iPhone падаетВчера, 14:00 - 2975
Какие квартиры ищут украинцы (инфографика)Вчера, 10:00 - 2315
В "Укрзализныце" обьяснили, почему покупают в кредит вагоныВчера, 17:00 - 1911 1
Операторы объяснили, почему не везде есть 4GВчера, 19:00 - 1845
LG разрабатывает растягивающийся смартфонВчера, 15:10 - 124
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"Позавчера, 15:10 - 124
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 362 1
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона04.01.2019, 15:10 - 337
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)03.01.2019, 15:10 - 1822 2