В Китае собираются продавать клонированных животных

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Первый клонированный котенок, вероятно, появится на свет в марте 2019 года в Китае.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Global Times.
Заместитель генерального директора пекинской биотехнологической компании Sinogene Чжао Цзяньпин рассказал, что первая клонированная кошка будет воссоздана с использованием тех же технологий, которые применялись при клонировании овец. Цзяньпин отметил, что у клона низкая исследовательская ценность, но его компания видит огромный потенциал рынка клонирования домашних животных в Китае.
Компания также предлагает услуги по клонированию домашних животных по цене 380 000 юаней (55 117 долларов) за экземпляр. Представитель компании рассказал, что фирма уже получила заказ от двух десятков клиентов. Клонирование животных будет занимать 6-10 месяцев.
Питомец-клон имитирует внешний вид оригинала, использует то же клеточное ядро, но ему не хватает оригинальной памяти и эмоций.
“Несмотря на то, что они не совсем такие же, как оригинальный питомец, клон все равно оказывает сильную эмоциональную поддержку своим владельцам”, – сказал Цзяньпин.
Сообщается, что в Китае количество домашних кошек и собак превышает 91 млн особей.
В то же время, издание отмечает, что клонировать собак сложнее, главным образом потому, что репродуктивная физиология собак отличается от других млекопитающих. Их яйцеклетки более чувствительны к стимуляции изменения внешних условий. Но китайские исследователи не останавливаются. Они уже заявляют о возможности изменения генов, например для устранения врожденных дефектов.
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