К 2025 году глобальный рынок «больших данных» достигнет $123 млрд

К 2023 году мировой рынок технологий анализа «больших данных» составит более 77 миллиардов долларов США, а уже к 2025 году он достигнет впечатляющего показателя в $123 млрд.

Об этом свидетельствует исследование «Тенденции развития Интернета в условиях формирования цифровой экономики».

В тексте документа говорится, что уже в 2025 году более 85% взаимодействий с клиентами в корпоративной среде будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта, а благодаря ИИ мировой ВВП вырастет к 2030 году на 15,7 трлн долларов. Размер рынка блокчейна к 2024 году составит 16 миллиардов долларов, а в целом мировая экономика благодаря этой технологии вырастет на 176 миллиардов долларов к 2025 году.

Немало в исследовании представлено других интересных прогнозов. В частности, сообщается, что совокупный среднегодовой темп прироста мирового рынка Интернета вещей в ближайшие два года составит 28,5 процентов, при этом к 2025 году основными игроками глобального IoT-рынка станут США (22%), Китай (19%) и Япония (6%).

Мировой рынок промышленных квантовых вычислений достигнет $2,2 млрд к 2025 году, а глобальный рынок программного обеспечения для инжиринга превысит 46 млрд долларов к 2022 году, из которых $11,2 млрд придутся на CAD-системы.