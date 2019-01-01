К 2025 году глобальный рынок «больших данных» достигнет $123 млрд

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
К 2023 году мировой рынок технологий анализа «больших данных» составит более 77 миллиардов долларов США, а уже к 2025 году он достигнет впечатляющего показателя в $123 млрд.
Об этом свидетельствует исследование «Тенденции развития Интернета в условиях формирования цифровой экономики».
В тексте документа говорится, что уже в 2025 году более 85% взаимодействий с клиентами в корпоративной среде будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта, а благодаря ИИ мировой ВВП вырастет к 2030 году на 15,7 трлн долларов. Размер рынка блокчейна к 2024 году составит 16 миллиардов долларов, а в целом мировая экономика благодаря этой технологии вырастет на 176 миллиардов долларов к 2025 году.
Немало в исследовании представлено других интересных прогнозов. В частности, сообщается, что совокупный среднегодовой темп прироста мирового рынка Интернета вещей в ближайшие два года составит 28,5 процентов, при этом к 2025 году основными игроками глобального IoT-рынка станут США (22%), Китай (19%) и Япония (6%).
Мировой рынок промышленных квантовых вычислений достигнет $2,2 млрд к 2025 году, а глобальный рынок программного обеспечения для инжиринга превысит 46 млрд долларов к 2022 году, из которых $11,2 млрд придутся на CAD-системы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГАВчера, 09:00 - 3025 15
В Китае собираются продавать клонированных животныхВчера, 04:00 - 936 9
В Киеве подсчитали, сколько общественного транспорта нужно для замены маршрутокВчера, 11:00 - 1589 5
НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за рубежа (таблица)Вчера, 14:00 - 2003 4
НКРЭКУ планирует проверить 20 облгазов в связи с излишними суммами в платежкахВчера, 15:00 - 573 2
Подольско-Воскресенский мост строят с опережением графика - КГГАВчера, 09:00 - 3025 15
НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за рубежа (таблица)Вчера, 14:00 - 2003 4
В Киеве подсчитали, сколько общественного транспорта нужно для замены маршрутокВчера, 11:00 - 1589 5
США основали первую эскадрилью из конвертоплановВчера, 00:00 - 1521
Гройсман рассказал, на чем сосредоточится медреформа в 2019 годуВчера, 08:00 - 1275
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктонаВчера, 15:10 - 95
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)Позавчера, 15:10 - 1217 2
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей01.01.2019, 15:10 - 880
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 3634 24
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 2423 4