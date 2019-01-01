Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона

Химики из Тель-Авивского университета разработали экологичный пластик, в основе которого лежат продукты обмена морских микроорганизмов.

Производство материала не требует почвы и пресной воды, которые обычно необходимы для выращивания основы для экологичного пластика в промышленных масштабах.

Сейчас существует несколько заводов, которые производят быстроразлагаемый пластик из растений. Однако для их выращивания требуются ресурсы, потребность в которых испытывают многие страны мира — это плодородная почва и пресная вода.

Израильские ученые предложили новый метод производства биопластика — из полимеров, которые образуют морские микроорганизмы в результате питания многоклеточными водорослями. Созданный ими материал получил название полигидроксиалканоат — он дешев в производстве и полностью разлагается в почве примерно за два года.

“Пластику требуются сотни лет, чтобы полностью разложиться. Частицы этого материала представляют угрозу для животных и окружающей среды. Частичным решением этой проблемы станет переход на биопластики, при производстве которых не используется нефть. Но биопластики также имеют экологическую цену: для выращивания растений или бактерий для изготовления пластика необходимы плодородная почва и пресная вода. Наша разработка решает эту проблему”, – отмечают в университете Тель-Авива

Британские биологи из Университета Эксетера и Морской лаборатории Плимута вместе с Гринпис последние несколько лет исследовали влияние синтетических частиц не менее 5 мм на морских черепахах из Атлантического и Тихого океана. Оказалось, что во всех черепахах в мире находятся частицы пластика.