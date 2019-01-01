США основали первую эскадрилью из конвертопланов

Военно-морской флот США объявил о формировании эскадрильи Fleet Logistics — первого подразделения, целиком состоящего из конвертопланов CMV-22B.

Об этом говорится в сообщении ВМФ.

Конвертоплан CMV-22B — серийная версия аппарата V-22 Osprey. Летательный аппарат может взлетать и садиться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

В ВМФ США летательные аппараты придут на смену палубным тактическим транспортным самолетам C-2A и займутся перевозкой грузов. Представитель ведомства уточнил, что конвертопланы позволят повысить скорость транспортировки и погрузки.

В середине декабря 2018 года авиастроительная корпорация Bell Helicopter опубликовала видеозапись летных испытаний нового конвертоплана V-280, который в ближайшее время поступит на вооружение армии США.

Ранее конвертоплан совершил полет с горизонтальной посадкой и крутым взлетом под углом 80°. Взлет под таким углом позволяет ему совершить очень короткий пробег и значительно снизить количество потребляемого топлива. Кроме того, при таком взлете аппарат может взять с собой больше груза, чем при вертикальном взлете.