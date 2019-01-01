Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 127 0

США основали первую эскадрилью из конвертопланов

США основали первую эскадрилью из конвертопланов

Военно-морской флот США объявил о формировании эскадрильи Fleet Logistics — первого подразделения, целиком состоящего из конвертопланов CMV-22B.

Об этом говорится в сообщении ВМФ.

Конвертоплан CMV-22B — серийная версия аппарата V-22 Osprey. Летательный аппарат может взлетать и садиться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

В ВМФ США летательные аппараты придут на смену палубным тактическим транспортным самолетам C-2A и займутся перевозкой грузов. Представитель ведомства уточнил, что конвертопланы позволят повысить скорость транспортировки и погрузки.

В середине декабря 2018 года авиастроительная корпорация Bell Helicopter опубликовала видеозапись летных испытаний нового конвертоплана V-280, который в ближайшее время поступит на вооружение армии США.

Ранее конвертоплан совершил полет с горизонтальной посадкой и крутым взлетом под углом 80°. Взлет под таким углом позволяет ему совершить очень короткий пробег и значительно снизить количество потребляемого топлива. Кроме того, при таком взлете аппарат может взять с собой больше груза, чем при вертикальном взлете.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина