TSMC построит завод за $20 миллиардов

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Национальное агентство Тайваня по контролю за окружающей средой (EIA) выдало оценку проекту TSMC по строительству завода для выпуска полупроводников с технологическими нормами 3 нм.
Вопрос согласования требований к водным и энергетическим ресурсам нового завода с возможностями в районе предполагаемого строительства стоит не просто остро, а предельно остро.
Вновь построенный завод способен исчерпать ресурсы и вызвать коллапс в регионе.
Для строительства 3-нм полупроводникового завода TSMC выбран один из южных технологических парков страны – Nanke Park. Компания планирует начать строительство во второй половине 2020 года, начать установку промышленного оборудования в 2021 году и в 2022 году приступить к серийному выпуску 3-нм продукции.
Samsung, напомним, обещает начать массовый выпуск 3-нм чипов едва ли не в 2020 году.
Согласно постановлению агентства EIA, обязательным условием для строительства 3-нм завода TSMC станет использование 20 % электроэнергии из возобновляемых источников и повторного использования воды в объеме не менее 50 % от суточной необходимости. Общая суточная потребность завода оценивается в 75 000 тонн. Суточная потребность региона, где будет строиться завод, составит 880 000 тонн. В регион поставляется 930 000 тонн воды, что превышает потребности, но несильно. Поэтому с учётом развития региона (промышленности и населения) однозначно придётся наращивать этот ресурс.
Только сканер диапазона EUV потребляет в сутки до 30 000 кВт∙ч, а таких будет не один или два, а от 10 до 20 установок. Эффективность современных сканеров с мощностью излучения 250 Вт составляет всего 0,02 %. Неэкономно, но других вариантов нет. Общей оценки по потреблению электроэнергии 3-нм завода TSMC нет, но все мощности TSMC, например, по итогам 2016 года потребили 8,85 млрд. кВт•ч. Это без малого 1 % от выработанной электроэнергии в России в 2016 году. Масштаб потребления должен впечатлить.
На строительство 3-нм завода компания TSMC планирует потратить около 600 млрд. новых тайваньских долларов, что эквивалентно $19,45 млрд.
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