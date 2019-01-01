Британские военные роботы-сапёры получили поддержку обратной тактильной связи

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Экспертам по обезвреживанию взрывных устройств не придётся ставить свою жизнь под угрозу каждый раз, когда им необходимо будет выполнять свою опасную работу, если они будут заниматься ею с помощью удалённого устройства, например, робота, которым они смогут управлять издалека.
Министерство обороны Великобритании сообщило, что вооружённые силы получили четыре новейших робота, которые способны выполнять операции по обезвреживанию взрывных устройств и взрывоопасных предметов.
В отличие от других устройств для обезвреживания бомб, они оснащены «расширенной тактильной обратной связью», которая позволяет их операторам чувствовать через рукоятку дистанционного управления касания предметов.
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