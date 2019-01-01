RBC: Пока еще небольшой аппаратный бизнес Google может приносить до $20 млрд дохода к 2021 году

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Бизнес Google по выпуску аппаратных решений постепенно усиливает свои позиции на рынке.
Линейка продуктов компании включает умные колонки Home, стриминговые устройства Chromecast, камеры и термостаты Nest, а также смартфоны Pixel.
По мнению аналитиков компании RBC, эти гаджеты «достигли критического успеха и начинают набирать обороты».
В отчёте холдинга Alphabet поступления от продаж аппаратных решений фигурируют в графе «прочие доходы». Сюда же входят доходы от облачного направления бизнеса и магазина приложений. В третьем квартале 2018 года вся эта категория принесла около 14% совокупного дохода Alphabet, в то время как поступления от рекламы составили 85,8%.
В RBC заявляют, что недавние успехи Google в области аппаратного обеспечения, включая растущую популярность умных колонок и смартфонов Pixel, приведут к увеличению доходов и прибыли. RBC прогнозирует, что в 2018 году аппаратный сегмент будет приносить $8,8 млрд (или 6% валового дохода) и прибыль в $3 млрд (или 4% валовой прибыли). Ожидается, что к 2021 году эта сумма вырастет до $19,6 млрд (или 8% валового дохода), а прибыль составит $6,1 млрд (5% прибыли).
Также в RBC считают, что в США используется около 43 млн устройств Google Home и ещё около 9 млн таких устройств – в других странах.
«Аппаратное обеспечение остаётся небольшой, но важной частью Google, учитывая его потенциал в качестве ключевого направления роста и стратегического хеджирования компании», — заявил аналитик RBC Марк Махани.
В то время как Махани видит рост доходов и прибыли от продаж аппаратных решений Google, реальная ценность таких устройств заключается в том, что они предоставляют платформу для разработки и развёртывания систем искусственного интеллекта компании и дают больше возможностей для показа рекламы.
Аналитики Morgan Stanley фактически порекомендовали компании Google бесплатно раздать свои устройства Home Mini, чтобы обеспечить возможность трансляции своих рекламных объявлений.
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