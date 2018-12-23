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Этот год был удачным для инвестиционных рынков - эксперт

Этот год был удачным для инвестиционных рынков - эксперт

Этот год был удачным для инвестиционных рынков. За 9 месяцев этого года он вырос на 20%, по сравнению с предыдущим периодом.

Какими же достижениями может похвастаться отечественный рынок инвестиций? Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” сообщил руководитель отдела корпоративных финансов M&A компании EY Владислав Остапенко.

“Нам пока далеко до результатов, которые у нас были до кризиса, когда в среднем объем годовых сделок составлял порядка 3-4 млрд долларов. Сейчас сделки, которые открыты, имеют объемы 500-600 млн долл. Последний квартал добавит несколько сотен. Проблема Украины в том, что у нас одна-две сделки, которые выстреливают. Они большие – на 100 млн и более. В этом году это была сделка по “Мрии”, которую приобрела компания из Ближнего Востока. Остальные сделки имеют маленькие объемы, от 10 до 40 млн долларов.

На вопрос об основных особенностях украинского рынка, кроме рискованности, експерт ответил, что он отличается тем, что сделки проходят долго: “Чаще всего подготовленной информации недостаточно. Поэтому нужны какие-то дополнительные перепроверки. Также вопросы структурирования сделки – потому что расчеты в Украине за гривну не приветствуются. Все стараются сделать это за рубежем, с использованием английского права. И это замедляет процесс”.

По материалам Фінансовий тиждень
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