Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал базы данных госучреждений

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Киберполиция разоблачила мужчину, который незаконно вмешивался в базы данных государственных учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.
“Занимая должность в компании, обслуживающей государственные учреждения (в том числе и военные части), мужчина незаконно получал доступ к информации, содержащейся в базах этих учреждений. Сейчас полицейские проверяют информацию о продаже злоумышленником информации”, – говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина реализовывал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение бухгалтерских и учетных систем, которое входит в санкционный список.
В нарушение требований договорных обязательств он тайно получал доступ к данным работников этих предприятий, регистрационным номерам их учетных карточек налогоплательщиков и тому подобное.
Проведены обыски по адресу ведения хозяйственной деятельности и по месту жительства злоумышленника. На персональных компьютерах правоохранители обнаружили информацию в отношении работников государственных учреждений.
Напомним, сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи.
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