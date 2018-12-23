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Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал базы данных госучреждений

Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал базы данных госучреждений

Киберполиция разоблачила мужчину, который незаконно вмешивался в базы данных государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

“Занимая должность в компании, обслуживающей государственные учреждения (в том числе и военные части), мужчина незаконно получал доступ к информации, содержащейся в базах этих учреждений. Сейчас полицейские проверяют информацию о продаже злоумышленником информации”, – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина реализовывал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение бухгалтерских и учетных систем, которое входит в санкционный список.

В нарушение требований договорных обязательств он тайно получал доступ к данным работников этих предприятий, регистрационным номерам их учетных карточек налогоплательщиков и тому подобное.

Проведены обыски по адресу ведения хозяйственной деятельности и по месту жительства злоумышленника. На персональных компьютерах правоохранители обнаружили информацию в отношении работников государственных учреждений.

Напомним, сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи.

По материалам Економічна Правда
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