Немцы выбрали лучшие полноприводные б/у авто стоимостью до 2 500 евро

Редакторы немецкого журнала Auto Bild назвали лучшие подержанные автомобили с полным приводом, чья цена не превышает 2 500 евро. Думаем, эта информация будет интересна и украинцам, ведь многие до сих пор покупают «евробляхи» в Германии.

Свой выбор редакторы Auto Bild сделали в пользу 7 автомобилей. Главным критерием была цена – не дороже 2 500 евро. Потом учитывалось состояние машины и прохождение техосмотра. Также учитывался «характер» автомобиля.

Итак, вот лучшие полноприводные подержанные автомобили стоимостью до 2 500 евро.

Honda HR-V 1.6 4WD

Четырехцилиндровый 1,6 л двигатель мощностью 105 л.с. Год выпуска – 1999. Пробег — 115 600 км. Цена – 1 490 евро.

Hyundai Terracan 2.9 CRDi GLS

Четырехцилиндровый 2,9 л двигатель мощностью 150 л.с. Год выпуска – 2003. Пробег – 261 500 км. Цена – 2 290 евро.

Audi A8 (D2) 2.5 TDI

Шестицилиндровый 2,5 л двигатель мощностью 150 л.с. Год выпуска – 2000. Пробег — 264 600 км. Цена – 2 490 евро.

Jaguar X-Type 3.0 V6

Шестицилиндровый 3,0 л двигатель мощностью 230 л.с. Год выпуска – 2003. Пробег – 169 000 км. Цена – 2 990 евро (цена больше заявленной).

Chevrolet Trans Sport AWD 3.4 V6

Шестицилиндровый 3,4 л двигатель мощностью 188 л.с. Год выпуска – 2002. Пробег – 247 000 км. Цена – 2 300 евро.

Renault Kangoo 4×4 1.9 dCi

Четырехцилиндровый 1,9 л двигатель мощностью 84 л.с. Год выпуска – 2003. Пробег – 242 500 км. Цена – 1 850 евро.

Mitsubishi Colt 1.3 Gli

Четырехцилиндровый 1,3 л двигатель мощностью 75 л.с. Год выпуска – 1995. Пробег – 82 450 км. Цена – 1 490 евро.

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