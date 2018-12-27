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Выход смартфона с отверстием в экране ожидается в этом месяце

Выход смартфона с отверстием в экране ожидается в этом месяце

Ресурс Slashleaks обнародовал предполагаемое изображение новинки. Видно, что аппарат получит безрамочный дисплей с отверстием в верхней части для фронтальной камеры.

Сзади расположится двойная основная камера с оптическими блоками, выстроенными по вертикали. В боковых частях корпуса можно заметить физические кнопки управления.

У смартфона нет видимого дактилоскопического сканера — датчик отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область экрана, о чем говорит опубликованное изображение.

«Сердцем» новинки якобы послужит процессор Snapdragon 675. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Qualcomm Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612, движок искусственного интеллекта AI Engine и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Сообщается, что смартфон OPPO F21 дебютирует 19 января.

В третьем квартале прошлого года, по подсчетам IDC, в мире было реализовано 355,2 млн смартфонов. OPPO занимает 8,4 % рынка с 29,9 млн поставленных аппаратов. Это соответствует пятому месту в списке ведущих производителей.

По материалам 3dnews.ru
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