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Минимальную пенсию для людей с большим трудовым стажем повысят с 1 января

Минимальную пенсию для людей с большим трудовым стажем повысят с 1 января

Минимальную пенсию в 2019 году будут повышать дважды – с 1 июля и с 1 декабря.

Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева по итогам работы министерства в 2018 году.

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Рева также отметил, что с 1 января 2019 года состоится повышение минимальной пенсии на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и со стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин.

“Кроме того состоится повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн”, – отметил министр.

По материалам РБК-Украина
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