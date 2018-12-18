Где лучше брать онлайн-кредиты на карту: рейтинг МФО

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Finance.ua составил уникальный рейтинг микрофинансовых организаций – компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.
Почему мы это сделали? Потому что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. МФО разрушили монополию банков на рынке кредитования. Армия онлайн-заемщиков постоянно растет, как и интерес к услуге со стороны потенциальных клиентов. И люди хотят знать, где можно получить самое качественное обслуживание.
В чем уникальность рейтинга? В его клиентоориентированности. Мы не стали оценивать величину активов МФО, объемы выданных ими кредитов, не сравнивали процентную ставку, которая у всех примерно на одном уровне. Для нас были важны удобство и качество обслуживания в компаниях, их открытость для своих клиентов.
Что и как мы считали? Мы сформировали список компаний, чьи сайты находятся на первых 10 страницах поисковика Google по запросу «онлайн-кредит на карту». Из них мы отсеяли тех, кто:
В итоге получился список из 43 микрофинансовых организаций, которых мы оценивали по 5 ключевым критериям:
1. Доступность и актуальность информации на сайте.
2. Качество обслуживания в контакт-центре.
3. Количество каналов погашения займа.
4. Наличие программ лояльности.
5. Возможность при желании получить кредит офлайн.
Что получилось? Рейтинг МФО: кто лучше всех выдает онлайн-кредиты на карту 📄
Вы также всегда можете самостоятельно сравнить все условия МФО прямо на finance.ua. А с помощью специального сервиса – выбрать и быстро заказать необходимый именно вам кредитный продукт.
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