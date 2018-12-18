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Где лучше брать онлайн-кредиты на карту: рейтинг МФО

Finance.ua составил уникальный рейтинг микрофинансовых организаций – компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.

Почему мы это сделали? Потому что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. МФО разрушили монополию банков на рынке кредитования. Армия онлайн-заемщиков постоянно растет, как и интерес к услуге со стороны потенциальных клиентов. И люди хотят знать, где можно получить самое качественное обслуживание.

В чем уникальность рейтинга? В его клиентоориентированности. Мы не стали оценивать величину активов МФО, объемы выданных ими кредитов, не сравнивали процентную ставку, которая у всех примерно на одном уровне. Для нас были важны удобство и качество обслуживания в компаниях, их открытость для своих клиентов.

Что и как мы считали? Мы сформировали список компаний, чьи сайты находятся на первых 10 страницах поисковика Google по запросу «онлайн-кредит на карту». Из них мы отсеяли тех, кто:

  • кредитует только предпринимателей;
  • работает не по всей стране, а, к примеру, только по Киеву;
  • онлайн выдает только второй кредит, а за первым придется ехать в офис.

В итоге получился список из 43 микрофинансовых организаций, которых мы оценивали по 5 ключевым критериям:

1. Доступность и актуальность информации на сайте.

2. Качество обслуживания в контакт-центре.

3. Количество каналов погашения займа.

4. Наличие программ лояльности.

5. Возможность при желании получить кредит офлайн.

Что получилось? Рейтинг МФО: кто лучше всех выдает онлайн-кредиты на карту 📄

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По материалам Finance.UA
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