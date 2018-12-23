В России испытывают роботизированные снегоуборочные машины

В Рязанской области организованы испытания первой в России беспилотной снегоуборочной техники.

Отмечается, что поначалу самоуправляемые снегоуборочные машины будут тестироваться ночью на закрытых территориях и только при небольших снегопадах.

«При этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут сообщать горожанам о том, что рядом работает беспилотная техника. Все машины будут удалённо контролироваться диспетчером», — рассказали осведомлённые лица.

Речь идёт об использовании небольших тракторов рязанской компании Avrora Robotics с навесным оборудованием для уборки снега.

В перспективе испытания роботизированных снегоуборочных машин планируется организовать и в других регионах, в частности, в Москве и в ряде городов республики Татарстан.

Предполагается, что эксплуатация роботизированных снегоуборочных машин позволит повысить скорость очистки улиц. Техника сможет функционировать, по сути, в круглосуточном режиме с постоянной эффективностью.