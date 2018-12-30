В Китае разрабатывают планшет с двумя экранами

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Компании YOTA и JEZETEK договорились о партнерстве для создания первого в мире планшета с двумя экранами разных типов.
Один из экранов будет обычным, а второй – по технологии E-ink, сообщается на официальном сайте YOTA.
YOTA выпустила первый в мире постоянно работающий смартфон с двумя экранами (Yotaphone) пять лет назад. Компания планирует расширить использование технологии с двумя экранами и разработать планшет с двумя экранами в течение ближайшего года.
“Я очень рада, что мы наконец запустили этот проект с нуля. YOTA объединит наши технические команды для совместной работы, включая проектирование аппаратного обеспечения, разработку программного обеспечения и применение и интеграцию систем с двумя экранами. Мы очень рады работать с JEZETEK и благодарны за его поддержку в производстве оборудования для планшетов с двумя экранами”, – сказала глава YOTA, Мелинда Мак.
О параметрах планшета пока ничего не сообщается, разве что известно, что второй дисплей будет выполнен по технологии E-ink. Таким образом, можно говорить, что грядущий планшет будет совмещать в себе удобство и обычного планшета, и электронной книги.
В отличие от “книжки” YotaPad, планшет Yota Technologies и Jiuzhou Zhihe по форм-фактору будет напоминать смартфон YotaPhone: моноблочный корпус с цветным экраном с одной стороны и черно-белым EPD с другой.
“Очень трудно разработать такой планшет с двумя экранами, и поэтому на рынке пока нет такого продукта. Как создатель мобильного телефона с двумя экранами, YOTA владеет ведущей в мире системой интеграции двух экранов, что дает ей беспрецедентные преимущества при разработке такого планшета”, – заявил представитель JEZETEK Чжан Тяньюн.
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