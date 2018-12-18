Создали авто, которое ездит на воде (видео)

Уникальный шестиколесный Wrangler в стиле стим-панк продают в США.

Кастомайзеры ателье Hauk Designs из штата Пенсильвания создали необычный Jeep Wrangler в мире.

Его оборудовали паровым двигателем V4, который работает на воде. Автомобиль можно считать эко-машиной, потому что не производит вредных выбросов. Создателям проекта удалось совместить паровой двигатель с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Как и в случае с современными электрокарами и другим эко-транспортом, главный недостаток машины – запас хода. 55-литровый бак воды позволяет преодолеть до 2,5 км пути. Максимальная скорость автомобиля 50 км/ч.

Компания Haük Designs выставила внедорожник-паровоз на продажу, не указывая цены. Продается Loko Hauk без парового двигателя.