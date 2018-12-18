Создали авто, которое ездит на воде (видео)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Уникальный шестиколесный Wrangler в стиле стим-панк продают в США.
Кастомайзеры ателье Hauk Designs из штата Пенсильвания создали необычный Jeep Wrangler в мире.
Его оборудовали паровым двигателем V4, который работает на воде. Автомобиль можно считать эко-машиной, потому что не производит вредных выбросов. Создателям проекта удалось совместить паровой двигатель с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Как и в случае с современными электрокарами и другим эко-транспортом, главный недостаток машины – запас хода. 55-литровый бак воды позволяет преодолеть до 2,5 км пути. Максимальная скорость автомобиля 50 км/ч.
Компания Haük Designs выставила внедорожник-паровоз на продажу, не указывая цены. Продается Loko Hauk без парового двигателя.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменится9 ч. назад - 2784 22
Доходы госбюджета в этом году выросли на 16% - Минфин13 ч. назад - 278 7
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейВчера, 15:10 - 502 7
Трамп не доволен работой главы ФРС и подумывает уволить председателя - Bloomberg11 ч. назад - 528 4
В Беларуси увеличили нормы беспошлинного ввоза товаров в посылках6 ч. назад - 534 3
Будет ли "новогодний" скачок курса - прогноз от Данилишина14 ч. назад - 3238
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменится9 ч. назад - 2784 22
"Накрыла паника": в России забили тревогу из-за проверки счетов - СМИ8 ч. назад - 1453 2
Угроза рецессии. Американские биржи упали с худшими показателями за десятилетие13 ч. назад - 1274 3
Дешевый французский электрокар вывели в свет5 ч. назад - 1023
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета11 ч. назад - 213
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейВчера, 15:10 - 500 7
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства18.12.2018, 12:10 - 2007 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1367
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1955