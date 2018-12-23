Украина в ноябре увеличила производство масла

В Украине в ноябре 2018 было произведено 517 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По информации ведомства, всего в январе-ноябре этого года было сбито 4,27 млн тонн подсолнечного масла, что на 9,5% меньше прошлого года.

Кроме того, за 11 месяцев этого года предприятия Украины произвели 123 тыс. тонн маргаринов и пастообразных продуктов с пониженным содержанием жиров, что на 2,7% меньше, чем в прошлом году. При этом в ноябре этого продукта было произведено 12,6 тыс. тонн.

Отметим, что данные приведены без учета неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма.