В Германии закрыли последнюю угольную шахту

В Рурской области Германии официально прекратила работу последняя угольная шахта страны “Проспер Ганиэль”.

На церемонии закрытия шахты присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Во время речи Штайнмайер сказал о важной роли, которую угольная промышленность сыграла в развитии Германии.

“Часть немецкой истории подходит к концу здесь. Без угля всю нашу страну и ее развитие в течение последних 200 лет невозможно представить”, – сказал он.

Жан-Клод Юнкер в свою очередь отдал должное “смелости и добродетелям добытчиков угля”.