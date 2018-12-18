В Германии закрыли последнюю угольную шахту

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В Рурской области Германии официально прекратила работу последняя угольная шахта страны “Проспер Ганиэль”.
На церемонии закрытия шахты присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Во время речи Штайнмайер сказал о важной роли, которую угольная промышленность сыграла в развитии Германии.
“Часть немецкой истории подходит к концу здесь. Без угля всю нашу страну и ее развитие в течение последних 200 лет невозможно представить”, – сказал он.
Жан-Клод Юнкер в свою очередь отдал должное “смелости и добродетелям добытчиков угля”.
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