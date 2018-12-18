70% респондентов предпочитают криптовалюту в подарок на Рождество – опрос

Подавляющее большинство участников текущего опроса Банка Англии в Twitter заявили, что из всех форм денежных подарков на Рождество они предпочитают получить цифровую валюту, пишет Сегодня.

В своем опросе центральный банк Великобритании предлагает потенциальным респондентам выбрать из таких вариантов, как наличные, банковский перевод, подарочный сертификат или цифровая валюта. На данный момент свои голоса оставили свыше 8 500 человек, 70% из которых отдают предпочтение криптовалютам, 21% – наличным, 7% – банковским переводам и только 2% – подарочным сертификатам.

В прошлом месяце похожий опрос провел бывший американский конгрессмен Рон Пол, который спросил у своих подписчиков в Twitter, в какой форме они хотели бы получить $10 000, исходя из того, что они не смогут потратить эти деньги в течение 10 лет. 50% высказались за биткоин, еще около 37% – за золото.

В ноябре свой опрос провел и старший аналитик eToro Мати Гринспен, который пожелал узнать, какой криптовалюте отдают предпочтение его подписчики. Из 28 189 респондентов 46% заявили, что они являются сторонниками XRP, в то время как биткоин и Ethereum поддержали 31% и 9% участников опроса соответственно.