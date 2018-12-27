Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год

В течение 2018 года 500 самых богатых людей мира потеряли 511 млрд долларов.

Об этом сообщает исследование Bloomberg Billionaires Index.

По данным исследования, основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольший доход, потерял 53 млрд долларов. В итоге к концу года капитал Безоса составил 115 млрд долларов.

В Bloomberg отметили, что такие показатели Безоса выглядят успешными по сравнению с положением основателя Facebook Марка Цукерберга. С января у него был зафиксирован самый большой убыток. Из-за кризисов, которые переживала компания Цукерберга, он потерял за год 23 млрд долларов. Общий капитал Цукерберга в декабре оценили в 49,7 млрд долларов.

Американские миллиардеры, их в списке Bloomberg 173, потеряли от начала 2018 года около 5,9% от общего капитала. Общее состояние самых богатых американцев издание оценило в 1,9 трлн долларов.

Кроме того, в этом году проблемы были и в азиатских предпринимателей (их в рейтинге 128). Общие их потери за 2018 год, по данным Bloomberg, составляют 144 млрд долларов.

Самый богатый человек Саудовской Аравии, принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, потерял почти 3,4 млрд долларов. С 2014 года его финансовое состояние уменьшился до 14,4 млрд долларов.

Также потери понесли большинство европейских миллиардеров – от основателя Zara Амансио Ортеги до экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.