Ford отзывает миллион авто

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Автомобильный концерн Ford Motor заявил об отзыве почти 900 тысяч автомобилей на территории Северной Америки из-за неисправности в двигателях.
Об этом сообщает CBS News.
Читайте также: Chrysler отзывает в Китае автомобили из-за дефекта в системе управления двигателем
Так, в компании заявили об отзыве пикапов F-150, которые были выпущены в период с 2015 по 2018 годы, и Super Duty, выпущенных с 2017 по 2018 годы.
Причиной отзыва называется проблема с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей. Пока известно о трех случаях возгорания машин из-за этой неисправности.
В Ford уточнили, что более 410 тыс. автомобилей будут отозваны в Соединенных Штатах и более 460 тыс. в Канаде.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменится8 ч. назад - 2477 21
Доходы госбюджета в этом году выросли на 16% - Минфин12 ч. назад - 260 7
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейВчера, 15:10 - 474 6
Трамп не доволен работой главы ФРС и подумывает уволить председателя - Bloomberg9 ч. назад - 495 4
В Беларуси увеличили нормы беспошлинного ввоза товаров в посылках4 ч. назад - 433 3
Будет ли "новогодний" скачок курса - прогноз от Данилишина13 ч. назад - 3188
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменится8 ч. назад - 2477 21
"Накрыла паника": в России забили тревогу из-за проверки счетов - СМИ6 ч. назад - 1318 2
Угроза рецессии. Американские биржи упали с худшими показателями за десятилетие11 ч. назад - 1212 3
Самый мощный в Украине компьютер заработал в ДнепреВчера, 22:00 - 891 1
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета10 ч. назад - 199
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейВчера, 15:10 - 473 6
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства18.12.2018, 12:10 - 1995 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1364
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1951