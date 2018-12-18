Легендарный "Икарус" получил новую жизнь в Венгрии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Венгерско-китайское СП Electrobus Europe Zrt показало новые электрические автобусы CityPioneer 2019. Фирму сформировали предприятие-наследник знаменитого завода Ikarus и китайская госкомпания CRRC Urban Traffic, пишет Сегодня.
Трехдверный низкопольный 12-метровый автобус с индексом IC 1211 U создан на базе китайской модели CRRC Electric, тогда как венгры потрудились над салоном, электрооборудованием и омологацией машины. Силовая установка у машины импортная. Электромотор максимальной мощностью 240 кВт с литиево-ионной аккумуляторной батареей емкостью 313 кВт/ч позволяет в зависимости от погодных условий и рельефа местности проезжать на одной зарядке 200-260 км.
Автобус получил отделенную от салона эргономичную кабину с отличным обзором и передовые системы безопасности. В частности, системы кругового обзора, предупреждения о столкновении и выезде с полосы движения. Благодаря пневмоподвеске с электронным управлением в салон удобно закатывать детские и инвалидные коляски.
“Этот прототип – результат более чем годичной работы, в которой удалось объединить высокий уровень компетенций в сфере электрических силовых установок CRRC и опыт Ikarus по производству автобусов”, – заявил на презентации машины владелец венгерской компании Габор Селеш.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменится8 ч. назад - 2477 21
Доходы госбюджета в этом году выросли на 16% - Минфин12 ч. назад - 260 7
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейВчера, 15:10 - 474 6
Трамп не доволен работой главы ФРС и подумывает уволить председателя - Bloomberg9 ч. назад - 495 4
В Беларуси увеличили нормы беспошлинного ввоза товаров в посылках4 ч. назад - 433 3
Будет ли "новогодний" скачок курса - прогноз от Данилишина13 ч. назад - 3188
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменится8 ч. назад - 2477 21
"Накрыла паника": в России забили тревогу из-за проверки счетов - СМИ6 ч. назад - 1318 2
Угроза рецессии. Американские биржи упали с худшими показателями за десятилетие11 ч. назад - 1212 3
Самый мощный в Украине компьютер заработал в ДнепреВчера, 22:00 - 891 1
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета10 ч. назад - 199
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейВчера, 15:10 - 473 6
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства18.12.2018, 12:10 - 1995 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1364
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1951