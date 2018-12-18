Победители «Розыгрыша 50 тысяч от ТОП банков»

Объявлены результаты «Розыгрыша от ТОП банков», который проходил с 10 сентября по 10 декабря 2018 года.

В этот период нужно было открыть депозитный счет сроком от 1 месяца, на сумму от 5 тыс. грн или 200 долларов/евро в одном из банков-участников.

Победители ниже: