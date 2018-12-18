Межбанк: курс доллара завершил пятницу снижением

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 19,31 коп., на торгах пятницы поднялся на 14,30 коп., оказавшись на уровне 27,4339 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,22 коп., составил 27,4358 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала к 27,48/27,52 UAH/USD на известии о приходе в Украину первого транша кредита МВФ в размере SDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., вернувшего на рынок угасшую было «медвежью» эйфорию. Кроме того, поводом для продаж СКВ, уронивших ее курс, стало снижение гривневой ликвидности (об этом дали понять упавшие с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ), а меж тем к финишу года выросли гривневые расходы корпораций на «хозяйственные» нужды и фискальные платежи.

Нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривна, ведомый доминированием продаж «американца» на межбанке, затянулся до полудня, понизив цену СКВ до 27,38/27,41 UAH/USD. Сразу пополудни на рынок вышел НБУ, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching по 27,40 UAH/USD, остановив коррекцию и обеспечив подскок до 27,40/27,42 UAH/USD на 12.30 Киева.

Вскоре регулятор покинул межбанк, где цены снова ушли вниз к 27,395/27,405 UAH/USD, оставаясь неизменными до 14.10, когда новые покупки доллара вернули его курс к 27,40/27,43 UAH/USD.

Очередная волна продаж этих локальных максимумов снова уронила цену СКВ на фоне упавшей торговой активности до 27,385/27,415 UAH/USD по состоянию на 15.35.

Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.

В районе отметки 27,385/27,415 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 21 декабря.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4339 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,26% с 28,0672 UAH/USD до 27,4339 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,39 / 27,42

евро – 31,270 / 31,305

российский рубль – 0,4003 / 0,4010

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