УЗ собирается заменить российские запчасти на украинские

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АО «Укрзализныця» представила потенциальным украинским производителям каталог с перечнем и номенклатурой запчастей, которые требуют замены, — сообщается на сайте перевозчика.
Благодаря импортозамещению запасных частей, которые используются в железнодорожной отрасли, экономика Украины в 2019 году может получить около 1,6 млрд грн и 8 тыс. дополнительных рабочих мест.
«Укрзализныця» остро нуждается в замещении запчастей. Прежде всего, производства РФ. Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям — создать альтернативу продукции страны-агрессора. Как пример: в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей — это 575 тыс. ед. и 1,6 млрд грн для украинской экономики», — сказал и.о. руководителя «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
Сейчас «Укрзализныця» ведет переговоры с площадкой государственных электронных торгов «ProZorro.Продажи» о предоставлении ей возможности заключать рамочные договоры с поставщиками сроком на 3 года.
«Для отечественных предприятий это лучше, чем разовые заказы. Тогда владельцы будут заинтересованы инвестировать в развитие своих производственных баз и понимать объем продукции на долгосрочный период», — считает Кравцов.
Кроме этого, в следующем году «Укрзализныця» готова дополнительно инвестировать 13,5 млрд грн к уровню инвестиций 2018 года. А это — 8,1 млрд грн в капвложения и 5,4 млрд грн — в текущие ремонты.
«В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственные базы после распада СССР остались за границей», — подчеркнул Кравцов.
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