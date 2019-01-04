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Скрытый вирусный майнинг вырос на 4000% в 2018 году

Скрытый вирусный майнинг вырос на 4000% в 2018 году

Новое исследование компании McAfee Labs, специализирующейся в области кибербезопасности, показывает, насколько распространённой является проблема Cryptojacking или так называемый скрытый майнинг криптовалюты, который превратился в один из трендов уходящего года.

Согласно последнему отчёту McAfee Labs, в 2018 году количество зафиксированных случаев скрытого майнинга выросло на 4000%.

Только в третьем квартале этого года было обнаружено более 4 млн новых угроз. Для сравнения, за тот же период прошлого года количество вирусов-майнеров составляло 500 тыс.

Суть Cryptojacking заключается в том, что на устройство пользователя предварительно «подсаживается» майнер, который незаметно начинает добывать криптовалюту, используя вычислительные мощности чужого гаджета.

Действительно, 2018 год стал свидетелем одной из самых странных мошеннических проделок. Хакеры проявляли смекалку и начали искать способы скрыть вредоносные майнеры в обновлениях программного обеспечения от Adobe и Microsoft.

Кроме того, такое ПО добралось даже до Wi-Fi-маршрутизаторов и IoT-устройств.

Надеемся, в 2019 году эта проблема будет решена.

По материалам ITC.ua
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