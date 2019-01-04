Каждый украинец ежемесячно тратит на лекарства более 500 грн

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В среднем на лекарства украинцы тратят 572 гривны в месяц, а 24% откладывает свой визит к врачу из-за отсутствия средств.
Об этом сообщила доцент магистерской программы “Менеджмент в здравоохранении” Национального университета “Киево-Могилянская академия” Татьяна Степурко.
“В среднем, в течение последних 30 дней каждый человек, проживающий в Украине, потратил на лекарства 572 гривны. И мы наблюдаем большую разницу между, например, Тернопольской областью, где, в среднем, потратили чуть больше 1000 грн, Днепропетровской, Житомирской и Херсонской областями, где потратили 380-390 грн”, – отметила эксперт.
По ее словам, разница в затратах связана с тем, что в отдельных областях, в частности в Житомирской, работают больничные кассы. В то же время в Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях на лекарства тратят больше всего.
При этом она добавила, что эти затраты касаются как амбулаторного лечения, так и лечения в стационаре, причем один человек может тратить средства не только на свое лечение, но и на лечение близких родственников.
Кроме того, в результате исследования удалось выяснить, что в настоящее время почти четверть украинцев (24%) откладывают свой визит к врачу в случае болезни из-за нехватки средств (в 2016 году этот показатель составлял 42%).
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