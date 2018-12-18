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Самый мощный в Украине компьютер заработал в Днепре

Самый мощный в Украине компьютер заработал в Днепре

Конструкторское бюро Южное в Днепре ввело в эксплуатацию новый вычислительный центр Yuzhnoye SC с самым мощным суперкомпьютером в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба КБ.

Отмечается, что уникальная компьютерная система разработана специально для решения инженерных и научных задач методами вычислительной физики в сотрудничестве с мировыми компаниями IT-сектора – MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS.

“Система суперкомпьютера состоит из сотни серверов и порядка 4 тысяч вычислительных ядер на процессорах новейшей архитектуры. Общий объем оперативной памяти – около 18 терабайт, для хранения данных доступно быстрое хранилище на 200 терабайт. Все компоненты суперкомпьютера объединены специализированной высокоскоростной компьютерной сетью. Система снабжена гибридными вычислительными серверами с новейшими графическими ускорителями и отдельными модулями для обработки и визуализации больших расчетных данных”, – говорится в сообщении.

Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров.

“Доступ к таким вычислительным ресурсам расширит возможности КБ “Южное” для реализации новых, нестандартных идей и еще более повысит научно-техническую конкурентоспособность предприятия”, – отмечается в сообщении.

В КБ уточнили, что реализовать проект удалось благодаря международным коммерческим контрактам, без привлечения средств госбюджета.

По материалам Фокус
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