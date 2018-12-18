Гройсман поручил возобновить льготы для пенсионеров МВД

На основании обращения народных депутатов Кабинет Министров Украины предоставит поручение и рассмотрит вопрос отмененных льгот для пенсионеров Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос о возобновлении отмененных льгот для ветеранов-пенсионеров МВД.

Так, народные депутаты обратились к премьер-министру с просьбой дать поручение должностным лицам принять меры по восстановлению отмененных льгот пенсионерам МВД.

По словам народных депутатов, речь идет о 230 тысячах пенсионеров, работавших в органах МВД.

“На основании обращения будет поручение премьер-министра, и оно будет обработано должным образом”, – заявил Гройсман.