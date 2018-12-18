Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 72 0

Гройсман поручил возобновить льготы для пенсионеров МВД

Гройсман поручил возобновить льготы для пенсионеров МВД

На основании обращения народных депутатов Кабинет Министров Украины предоставит поручение и рассмотрит вопрос отмененных льгот для пенсионеров Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос о возобновлении отмененных льгот для ветеранов-пенсионеров МВД.

Так, народные депутаты обратились к премьер-министру с просьбой дать поручение должностным лицам принять меры по восстановлению отмененных льгот пенсионерам МВД.

По словам народных депутатов, речь идет о 230 тысячах пенсионеров, работавших в органах МВД.

“На основании обращения будет поручение премьер-министра, и оно будет обработано должным образом”, – заявил Гройсман.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина