В "Укрзализныце" обьяснили, почему покупают в кредит вагоны

Главная причина того, что “Укрзализныця” закупает вагоны в кредит за деньги Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — необходимость обновления устаревшего подвижного состава, в том числе для использования его с новыми локомотивами от General Electric.

Как рассказал директор по экономике и финансам “Укрзализныци” Андрей Рязанцев на конференции Украинского логистического альянса, для закупок в кредит есть несколько причин. Первая — “Укрзализныця” нуждается в обновлении подвижного состава, износ которого составляет более 95%, ведь собственных средств хватает только на ремонт.

“Вагоны — это единственное, что приносит рентабельность. Дает нам возможность в сегодняшних условиях зарабатывать на содержание. У нас один из самых старых подвижных составов на территории бывшего СНГ. Старше подвижной состав только в Таджикистане — там средний возраст его составляет 35 лет. Мы теряем каждый год значительное количество вагонов. То, что мы строим сегодня, мы строим для того, чтобы выводить из оборота старые вагоны, которые находятся в нашем парке, и на которые мы тратим огромные средства ежегодно для поддержания их в рабочем состоянии. Есть ряд вагонов, которые не подлежат дальнейшему продлению срока. Поэтому это вынужденная мера”, — рассказал Рязанцев.

Кроме того, он отметил, согласно контракту, новые локомотивы General Electric должны перевозить исправный парк вагонов.

“В нашем парке, который сегодня стоит, новые вагоны практически отсутствуют, потому что новые вагоны полностью “зациклены” на маршрутных перевозках, и это более эффективный механизм уменьшения затрат и улучшения работы локомотивного парка. Новый вагон даже к старому локомотиву — это сокращение затрат. Новый вагон к новому локомотиву — это необходимость, если мы не хотим начинать их ремонтировать с завтрашнего дня”, — уточнил директор по экономике и финансам УЗ.

Он также отметил, что на сегодняшний день кредит от ЕБРР — это единственный коммерческий кредит международных финансовых организаций УЗ.

“Кредит на вагоны — это единственный коммерческий кредит международных финансовых организаций, который мы сегодня имеем. Долинскую—Николаев (кредит от ЕБРР на строительство колеи Долинская-Николаев-Колосовка — ред.) можно строить, потому как есть гарантия правительства. Мы не должны в этом проекте доказывать окупаемость проекта, потому как есть гарантии. Что касается кредита на вагоны, то тут нужно показывать бизнес”, — уточнил Рязанцев.

Напомним, в ноябре УЗ и ЕБРР подписали долгосрочное кредитное соглашение с целью привлечения $150 млн для приобретения новых грузовых полувагонов.

Срок кредитования составляет 10 лет, в том числе предусмотрен льготный период в два года на уплату основной суммы кредита. Погашение кредита будет происходить 16 равными полугодовыми платежами, начиная с 20 октября 2020 года. Поставщики полувагонов избираются по результатам открытого международного тендера, объявленного в мае 2018 года. Тендер проходит по правилам и принципам ЕБРР.