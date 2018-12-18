Межбанк: доллар упал на новости о транше от МВФ

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизились к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.
По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.
Около 10.42 коррекция безналичного «американца» остановилась, котировки СКВ все еще пребывали на цифре 27,45/27,47 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж, вызванное появившимся локальным спросом на доллар.
Спустя 2 минуты новая волна продаж возобновила снижение курса доллара, упавшего на указанный час к 27,43/27,45 UAH/USD.
«Продавцов много, без регулятора не справимся», – констатировали участники торгов.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,50 / 27,53
евро – 31,482 / 31,513
российский рубль – 0,4053 / 0,4062
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1433 / 1,1434
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