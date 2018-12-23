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Киевлян призвали не выбрасывать елки после Нового года

Киевлян призвали не выбрасывать елки после Нового года

Киевская городская администрация призвала киевлян не выбрасывать новогодние деревья после того, как те отслужат свое. Использованные сосны и ели приносят сдавать в один из 15 пунктов приема, которые начнут работать уже со 2-го января. Собранные деревья переработают на опилки и станут посыпать ими почву на клумбах – так и на поливе можно сэкономить, и сорняки растут не так проворно.

Денег, правда, киевлянам за сданные деревья не обещают. Полагают, что люди должны проявить «экологическую сознательность» и за свой счет доставить елки к месту сдачи. Аналогичные кампании город проводил и прежде.

И, надо сказать, вполне успешно. К примеру, в 2017 году собрали 5 тыс. деревьев, а в нынешнем – 10 тысяч. Если умножить это количество на цену среднего дерева, получится, что «Зеленстрой» сэкономил порядка 1,5 млн. грн.

Пункты приема в нынешнем году устроят на производственных базах коммунальных предприятий по удержанию зеленых насаждений. То есть, площадках самого «Зеленстроя». К примеру, в Оболонском районе сдать деревья можно будет на просп. Бандеры, 26-А, а в Печерском – на Зализнычном шоссе, 1. Полный список пунктов приема и телефонов контактных лиц размещен на сайте КГГА.

По материалам УБР
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