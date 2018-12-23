Киевлян призвали не выбрасывать елки после Нового года

Киевская городская администрация призвала киевлян не выбрасывать новогодние деревья после того, как те отслужат свое. Использованные сосны и ели приносят сдавать в один из 15 пунктов приема, которые начнут работать уже со 2-го января. Собранные деревья переработают на опилки и станут посыпать ими почву на клумбах – так и на поливе можно сэкономить, и сорняки растут не так проворно.

Денег, правда, киевлянам за сданные деревья не обещают. Полагают, что люди должны проявить «экологическую сознательность» и за свой счет доставить елки к месту сдачи. Аналогичные кампании город проводил и прежде.

И, надо сказать, вполне успешно. К примеру, в 2017 году собрали 5 тыс. деревьев, а в нынешнем – 10 тысяч. Если умножить это количество на цену среднего дерева, получится, что «Зеленстрой» сэкономил порядка 1,5 млн. грн.

Пункты приема в нынешнем году устроят на производственных базах коммунальных предприятий по удержанию зеленых насаждений. То есть, площадках самого «Зеленстроя». К примеру, в Оболонском районе сдать деревья можно будет на просп. Бандеры, 26-А, а в Печерском – на Зализнычном шоссе, 1. Полный список пунктов приема и телефонов контактных лиц размещен на сайте КГГА.