Польша предоставила Украине допразрешения на автоперевозки

Польша предоставила Украине дополнительно 3000 транзитных и 1000 двусторонних разрешений на автоперевозки, — сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам разговора с польским коллегой Анджеем Адамчиком на своей странице в Facebook.

«Как и обещали друзья-поляки, украинские грузовики не будут стоять на украинско-польской границе: выделено дополнительно 3000 транзитных разрешений и 1000 двусторонних, чего хватит закрыть потребности грузоперевозок до конца года и выполнить контрактные обязательства украинских компаний перед контрагентами из ЕС» , — рассказал чиновник.

С 1 января 2019 года все двусторонние разрешения будут выдаваться под «тройным контролем»: министерства, транспортной инспекции и АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины).

«Договорились, что с 2019 года приоритетом определяем железнодорожное сообщение: как пассажирское, так и грузовое. Что важно, в вопросе железнодорожных тарифов будем исходить из паритета и достижения максимальной экономической привлекательности для клиентов контейнерных поездов из Китая и двусторонних перевозок», — добавил министр.