Если вы ищете подарки для себя, друзей и родных со скидками

В своем телеграмм-канале @Finance_ukr мы сообщаем об акциях банков, бонусах к депозитам и вариантах не платить лишнего. А сегодня расскажем о телеграмм-каналах, которые «заточены» на акции, распродажи и скидки на разные товары.

К праздникам подборка точно пригодится.

@yabkupiv — на канале публикуются интересные товары как из украинских магазинов, так и с AliExpress.

@GadgetsForSale — ежедневно горячие акции и скидки интернет-магазина GearBest. Техника, аксессуары, одежда, обувь, игрушки и различные полезные безделушки.

@Domowik — ваш персональный помощник для выбора гаджетов, смартфонов и прочей техники. Здесь представлена продукция Apple, хороший выбор приставок SonyPS, игр, экшн-камер и других товаров. Оптовая продажа и розница. Заходите на канал и убедитесь, что ассортимент действительно широкий.

@prodamsvoeavto — покупайте и продавайте авто по лучшим ценам. Самый эффективный канал в телеграмме по купле-продаже авто с украинской регистрацией. Можно торговаться с продавцами.

@blackfriday_ua — Черная пятница круглый год! Что тут еще добавить – канал о больших скидках и выгодных предложениях.

@hotsaleua — канал, где собраны акции и скидки украинских интернет-магазинов. Подарки, техника, товары для дома и досуга. Как говорится, найдется все :)

Находите подарки по выгодным ценам и не забудьте подписаться на наш канал @Finance_ukr.