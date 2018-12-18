Артем Ковбель: миф о дешевом газе

МВФ долго настаивал на повышении цен на газ. Украинская власть долго этому сопротивлялась, но все же сдалась. И сразу же после принятия судьбоносного решения на правительство посыпался шквал критики со стороны оппозиции.

Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и другие в один голос обвиняют Петра Порошенко чуть ли не в преступлении против народа и уверяют, что снизить цены на газ можно и нужно. Но так ли это на самом деле?

Как формируется цена на газ

Согласно постановлению КМУ №315 от 27.04.16 в основе украинского тарифа на газ лежат тарифы, установленные хабом NCG (один из трех крупнейших в Европе газораспределительных центров). К ним дополнительно плюсуются расходы, которые «Нафтогаз» несет при транспортировке голубого топлива в Украину. Формула получила название «Дюссельдорф+» (хаб NCG расположен вблизи немецкого города Дюссельдорф).

На практике все выглядит следующим образом:

1. Берем газ по цене, рассчитанной хабом NCG;

2. К полученной цифре добавляем 20% ПДВ (как требует украинское налоговое законодательство);

3. Добавляем еще 15-20% – за транспортировку (около 10% – по распределительным сетям и +/- 5% – по магистральным трубопроводам);

4. Финальная надбавка в пару процентов – это наценка от поставщика (124 грн, если верить «Нафтогазу»).

Такая система должна была задобрить МВФ. Продемонстрировать ему, что Украина готова работать в газовой сфере на тех же условиях, что и европейские партнеры.

Новая формула также должна была создать равные условия конкуренции для различных компаний на газовом рынке в Украине. Но этого не произошло. А все из-за принятого ранее закона «О рынке природного газа».

Этот закон содержит много громких норм и заявлений, да и вообще, если не вникать в суть, выглядит весьма внушительно. Но есть в нем свои «дыры».

Так, именно в этом законе предусмотрено право Кабмина в отдельно взятых случаях самостоятельно устанавливать цены на газ.

Позднее это право было закреплено постановлением КМУ №187 от 22.03.2017. Постановление вынуждает нашего газового монополиста – НАК «Нафтогаз» – продавать газ для отдельных участников рынка (а именно для ТЭК и населения) по льготным заниженным ценам, которые устанавливает непосредственно Кабмин.

То самое пресловутое ПСО (Положение о социальных обязательствах). Формально оно нужно было для того, чтобы сохранить социальные цены на газ и защитить кошельки граждан. Хотя тут, конечно, возникает вопрос: почему нельзя было разработать какие-то более адекватные механизмы компенсирования расходов для населения? Субсидии, кредиты, еще что-то.

Вероятно, потому, что, во-первых, это трудоемко. Нужно искать средства, придумывать что-то. Гораздо проще ничего не делать. Ну а во-вторых… а как же коррупция? Ведь благодаря постановлению №187 чиновники получают неограниченные возможности для спекуляций с ценами на газ и разворовывания ресурсов как следствие.

Сам закон, кстати, содержит еще одну интересную норму. Он обязывает правительство создать систему компенсации затрат «Нафтогазу», который тот понес из-за ПСО. Этого так и не случилось.

В итоге все, что мы имеем сейчас – а ведь три года прошло с момента вступления в силу закона «О рынке природного газа» – это полностью непрозрачный газовый рынок и убыточный «Нафтогаз».

Последний и раньше страдал от дефицита бюджета, но за три года не было сделано ничего, чтобы решить проблему. Ее только усугубили. А ведь речь идет о главном нефтегазовом монополисте страны.

Конечно, «Нафтогаз» регулярно получает крупные суммы финансовой поддержки из государственного бюджета. То есть фактически – из карманов налогоплательщиков, которые наполняют этот бюджет. И тут снова возникает вопрос: действительно ли «льготный» газ такой уж льготный? Учитывая, сколько каждому из нас приходится возвращать государству в виде выплаченных налогов, уже не сильно в это верится.

Но ведь когда-то газ был дешевым. Можно ли вернуться к тем показателям?

Да, когда-то газ обходился нам в разы дешевле, но ведь тогда и его ключевым поставщиком была Россия. А с ней действовали особые договоренности, которые часто оборачивались различными потерями для Украины.

Так, наша страна не имела права покупать газа меньше, чем было предусмотрено российско-украинскими договоренностями (даже если столько не нужно было). Но куда ярче ситуацию иллюстрируют знаменитые «Харьковские соглашения», когда ради выгодных цен на газ Украина практически отдала Крым в пользование российскому Черноморскому флоту.

Кроме того, во времена российского газа также действовали схемы искусственного занижения цены на газ. «Нафтогаз» точно так же продавал газ ниже, чем покупал, а разницу попросту покрывало государство.

Все это было необходимо для сохранения социального спокойствия, но не решало ключевых проблем. Нужно ли сейчас Украине возвращение к тем истокам? Крайне сомнительно. Это ведь то, что в народе называют «шило на мыло».

Впрочем, есть другой способ стабилизировать ситуацию. И заключается он в том, чтобы послушать Международный валютный фонд и выполнить все его требования.

Чего хочет МВФ?

По мнению МВФ, главной проблемой газового рынка Украины на данный момент является убыточность «Нафтогаза». Для того, чтобы поддерживать его на плаву, из бюджета регулярно выделяется много средств – это деньги, которые могли бы пойти на поддержание других секторов экономики. Добавим сюда и налоги, которые мог бы выплачивать «Нафтогаз», если бы работал в плюс. Словом, сплошные потери по всем фронтам.

Согласно МВФ, главная причина дефицита бюджета «Нафтогаза» – в многолетней традиции продавать газ населению дешевле, чем покупать. При этом именно население – главный потребитель, о чем неоднократно заявлял сам «Нафтогаз». Отсюда и рекомендация отказаться от всех льгот и повысить цены для людей, включив в нее также и затраты на обслуживание газовой инфраструктуры (традиционная практика для развитых стран запада).

Все это предполагается делать не сразу, а планово, постепенно. Для того, чтобы обеспечить социально незащищенные слои населения МВФ рекомендует разработать систему субсидий и компенсаций из госбюджета.

Все это сложно, но возможно. И было бы гораздо проще, если бы Украина прислушалась к рекомендациям МВФ и стала их выполнять еще тогда, в 2014-м, когда доллар еще не стоил под 30 грн, а цены и тарифы в Украине были ниже.

В тех условиях компенсировать населению дорогой газ было бы гораздо легче. Сейчас все стоит дороже, поэтому и суммы из бюджета потребуются немалые.

С другой стороны, если есть средства на поддержку «Нафтогаза» (по данным СМИ, он за три года получил из бюджета более 200 млрд грн), значит, найдутся деньги для субсидий населению в случае отказа от льготного газа. Было бы желание. А с этим у нашего правительства всегда были проблемы.

Подводя итоги

Как ни крути, но понизить цены на газ в Украине практически невозможно. Просто потому, что у нас никогда не было дешевого газа. Мы за него всегда платили много, если не из своих кошельков, то с помощью политических и экономических уступок той же России.

МВФ же требует выровнять ситуацию, ввести четкие и прозрачные тарифы, на основе которых рассчитывается весь цивилизованный мир. Если мы хотим попасть в этот мир – вполне логично принять его правила.

Но даже если понизить в прямом смысле цену нельзя, ее можно компенсировать за счет преференций и субсидий из бюджета. Для этого нужно лишь адекватно распределить бюджетные средства и, разумеется, отказаться от ПСО, который бременем лежит на «Нафтогазе».

В идеале стоило бы провести реформирование внутри самого «Нафтогаза». Сейчас это – огромная структура, на одно лишь содержание которой в год уходят миллионы гривен. Но для всего требуется политическая воля и желание правительства. Которых, к сожалению, нет.

Артем Ковбель, партнер Kreston GCG