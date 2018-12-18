Мининфраструктуры объявило "войну" нелегальным перевозкам

Министерство инфраструктуры одобрило план мероприятий по борьбе с нелегальными пассажирскими автомобильными перевозками в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Согласованы действия для предотвращения функционирования на рынке пассажирских перевозок автомобильным транспортом перевозчиков, действующих вне правового поля… Был окончательно согласован План мероприятий по борьбе с нелегальными перевозками”, – говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры на совещании отметил, что не может быть такого, когда «результатам» проверок перевозчиков является рост взяточничества среди чиновников различных ведомств.

«Я располагаю информацией не только из официальных отчетов, но и непосредственно от людей. Так вот: с усилением контроля за рынком перевозок будет усилена и ответственность чиновников. В течение 2019 года мы должны навести порядок на рынке пассажирских автобусных перевозок», – сказал Омелян.

В совещании приняли участие представители профильных департаментов областных государственных администраций, ГСБТ, МВД, Пограничной службы, ГФС, АМКУ, Национальной полиции, членов Экспертного совета при Министерстве инфраструктуры, члены ОО «Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков», ГС «Всеукраинская ассоциация автостанций», ГО «Украинский транспортный союз Украины», ГО «Союз перевозчиков Украины».

Согласно утвержденному плану, до февраля 2019 года должны быть образованы территориальные рабочие группы по вопросам функционирования рынка автомобильных пассажирских перевозок. Группы должны быть образованы под председательством профильных заместителей облгосадминистраций с обязательным включением в их состав представителей территориальных управлений Укртрансбезопасности, ГФС, Антимонопольного комитета, Нацполиции, членов ОО «Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков» и ГС «Всеукраинская ассоциация автостанций».

Рабочая группа по вопросам функционирования рынка автомобильных пассажирских перевозок при Министерстве инфраструктуры будет обрабатывать материалы, присланные до 21 числа каждого месяца, и координировать шаги территориальных рабочих групп на предмет выявления осуществления нелегальных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе и под видом нерегулярных пассажирских перевозок.