Валютные операции онлайн - это реально

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Интернет-банкинг для бизнеса в Universal Bank позволяет проводить валютные операции онлайн.
Все, что от вас требуется – подписать документы с помощью ЭЦП в Интернет-банкинге.
На какие валютные документы распространяется нововведение?
Преимущества, которые вы получите:
Подключайтесь к Интернет-банкингу для юридических лиц Universal Bank и экономьте время для бизнеса!
Подробная информация по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В России запретили показывать на улицах курс валют11 ч. назад - 4691 28
В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров10 ч. назад - 2748 16
Из-за нехватки рук в "Борисполе" возможна задержка посылок на Новый год8 ч. назад - 587 6
Еврокомиссия приняла отчет о безвизе с требованием усилить борьбу с коррупцией в УкраинеВчера, 17:20 - 1148 6
Перепланировку квартир можно делать без разрешений - Минрегион10 ч. назад - 2283 5
В России запретили показывать на улицах курс валют11 ч. назад - 4691 28
"Спасайтесь бегством": легендарный экономист предрек крах фондовых рынков7 ч. назад - 3599
КрАЗ презентовал новую техникуВчера, 22:30 - 2996
В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров10 ч. назад - 2748 16
Перепланировку квартир можно делать без разрешений - Минрегион10 ч. назад - 2283 5
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваПозавчера, 12:10 - 1461 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1077
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1674
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1779
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3233 3