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Валютные операции онлайн - это реально

Интернет-банкинг для бизнеса в Universal Bank позволяет проводить валютные операции онлайн.

Все, что от вас требуется – подписать документы с помощью ЭЦП в Интернет-банкинге.

На какие валютные документы распространяется нововведение?

  • документы экспортных, импортных, капитальных и других валютных операций;
  • заявления, сообщения об инициировании регистрационных действий на основании договоров кредитов, займов от нерезидентов;
  • банковские выписки, письма, другие документы;
  • документы для осуществления анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

Преимущества, которые вы получите:

  • повышение скорости осуществления валютообменных операций;
  • покупка и продажа иностранной валюты осуществляются по выгодным курсам;
  • возможность прямой конвертации иностранной валюты;
  • удобное осуществления операций с помощью системы Интернет-банкинга;

Подключайтесь к Интернет-банкингу для юридических лиц Universal Bank и экономьте время для бизнеса!

Подробная информация по ссылке.

По материалам Универсал Банк
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