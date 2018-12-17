Валютные операции онлайн - это реально

Интернет-банкинг для бизнеса в Universal Bank позволяет проводить валютные операции онлайн.

Все, что от вас требуется – подписать документы с помощью ЭЦП в Интернет-банкинге.

На какие валютные документы распространяется нововведение?

документы экспортных, импортных, капитальных и других валютных операций;

заявления, сообщения об инициировании регистрационных действий на основании договоров кредитов, займов от нерезидентов;

банковские выписки, письма, другие документы;

документы для осуществления анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

Преимущества, которые вы получите:

повышение скорости осуществления валютообменных операций;

покупка и продажа иностранной валюты осуществляются по выгодным курсам;

возможность прямой конвертации иностранной валюты;

удобное осуществления операций с помощью системы Интернет-банкинга;

Подключайтесь к Интернет-банкингу для юридических лиц Universal Bank и экономьте время для бизнеса!

Подробная информация по ссылке .