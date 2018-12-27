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SkyUp в 2019 году начнет выполнять чартерные рейсы в Португалию

SkyUp в 2019 году начнет выполнять чартерные рейсы в Португалию

Украинская авиакомпания SkyUp в летнем сезоне-2019 расширит свою полетную программу, начав выполнять чартерные рейсы из Киева в Фаро (Португалия).

Об этом сообщается на сайте туроператора JoinUP!

Перелеты будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам с 1 июня по 23 октября.

“Чартерные перелеты на крыльях авиакомпании SkyUp. Вылеты из Киева в Фаро каждую субботу и среду с 01.06 по 23.10.19”, – отмечается в анонсе туроператора.

Напомним, летом 2018 года регулярные перелеты из Киева (Жуляны) в Лиссабон открыла венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air. Начиная с марта 2019 года, частота перелетов на этом направлении будет увеличена с двух до трех в неделю.

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По материалам Центр транспортных стратегий
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