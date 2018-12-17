Зарплаты украинцев растут все медленнее – МВФ

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Зарплаты в Украине продолжат расти в 2019 и 2020 годах.
Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном на сайте финансовой организации, пишет Сегодня.
При этом в МВФ отмечают, что темпы роста средних зарплат в стране снижаются. Если в 2017 году зарплаты повысились на 37%, в 2018-м ожидается рост на 23%. На 2019 год Фонд прогнозирует рост на уровне 17,2%, а на 2020-й – 11%.
Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) сообщали, что средний реальный доход украинцев в конце 2018 года составляет 82% от уровня 2013 года. Рост зарплат при этом продолжается.
Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко отмечал, что рост зарплат в Украине обогнал инфляцию. Розенко напомнил, что по итогам октября 2018 года реальная зарплата в Украине выросла на 14,2% по сравнению с октябрем 2017 года.
Впрочем, в Международном валютном фонде уже подчеркивали, что рост зарплат в Украине все же должен сопровождаться повышением производительности труда, иначе стране не удастся избежать экономических проблем.
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