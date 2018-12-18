Для поездок на общественном транспорте в Киеве планируют закупить карты с PayPass

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4 декабря КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) объявило конкурс на закупку 1,5 миллиона электронных карт для оплаты проезда в киевском транспорте.
Тендер зарегистрирован в системе Prozorro.
Победитель тендера должен изготовить и осуществить поставку до 26 декабря 2019 года. Себестоимость одной карты составит 35 гривен, а общая сумма тендера составляет 52,5 миллиона гривен.
Как рассказали в КП ГИВЦ, карты позже будут переданы для распространения среди пассажиров.
Пока рассчитаться за проезд в Киеве любой платежной картой с PayPass можно в метро и на скоростном трамвае.
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