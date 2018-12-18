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Для поездок на общественном транспорте в Киеве планируют закупить карты с PayPass

Для поездок на общественном транспорте в Киеве планируют закупить карты с PayPass

4 декабря КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) объявило конкурс на закупку 1,5 миллиона электронных карт для оплаты проезда в киевском транспорте.

Тендер зарегистрирован в системе Prozorro.

Победитель тендера должен изготовить и осуществить поставку до 26 декабря 2019 года. Себестоимость одной карты составит 35 гривен, а общая сумма тендера составляет 52,5 миллиона гривен.

Как рассказали в КП ГИВЦ, карты позже будут переданы для распространения среди пассажиров.

Пока рассчитаться за проезд в Киеве любой платежной картой с PayPass можно в метро и на скоростном трамвае.

По материалам Хмарочос
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