НАТО приняло годовой бюджет более чем на €1 миллиард

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Союзники по НАТО приняли гражданский и военный бюджеты этой организации на 2019 год.
Сообщение об этом содержится на официальном сайте Альянса.
В частности, в сообщении говорится, что во время встречи Североатлантического совета, состоявшейся 18 декабря, союзники согласовали гражданский бюджет в объеме 250,5 млн евро (на 1,9% выше расходов 2018 года), и военный бюджет с показателем в 1,375 млрд евро (увеличение на 7,2% по сравнению с предыдущим годом).
Все страны-члены делают вклад в этот бюджет, исходя из согласованной формулы распределения финансовой нагрузки на основе объема ВНП каждой из стран.
“Мир вокруг нас меняется, и НАТО адаптируется к этому. Союзники делают инвестиции в НАТО для того, чтобы ответить на вызовы нашего времени, включая гибридные угрозы, более агрессивную Россию, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. НАТО полна решимости и подтверждает, что мы продолжаем предоставлять безопасность нашим народам путем, который является эффективным и финансово ответственным”, – отметил в этой связи Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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