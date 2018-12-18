5 прибыльных стратегий Форекса к началу 2019 года

Новички, пришедшие на Форекс с мечтами быстро разбогатеть, часто думают, что существует некая универсальная и беспроигрышная стратегия заработка. Увы, ее нет. Стратегий много, и их выбор всегда зависит от ситуации на рынке, новостного фона и опыта трейдера. Сегодня мы рассмотрим 5 стратегий, которые при правильном применении принесут ощутимую прибыль уже в ближайшие месяцы.

Ва-банк – агрессивная стратегия для рискованных трейдеров

Плюс стратегии в том, что для ее применения не нужно разбираться с движением валют на Форексе, долго собирать информацию и проводить сложный анализ. Вам понадобится простая математика, смелость и, конечно же, свободные средства.

Стратегия «Ва-банк» выполняется в несколько шагов:

1. Откройте недельный график цен на Форексе.

2. Выберите валютную пару, цена которой ощутимее всего менялась за текущую неделю.

3. Если прямо сейчас цена идет вверх, быстро открывайте ордер на продажу валютной пары (буквально на несколько минут, пока динамика снова не пошла вниз).

4. Если цена уже уходит вниз, идите в длинную позицию (откройте ордер сроком до 7 дней, чтобы застать очередной подъем цены).

Чтобы выставить правильное время действия ордера, проанализируйте ценовую динамику валютной пары за неделю. Даже не имея особого опыта в трейдинге, вы быстро заметите, в каком диапазоне прыгает цена – 10 минут, полчаса, час и т.д.

Скальпинг – стратегия небольшой, но безопасной прибыли

Эта стратегия на Форексе используется давно, но к концу 2018-го года обещает стать одной из наиболее популярных. А все из-за сравнительно низких рисков, простоты и принципа «по чуть-чуть, но постоянно».

Для скальпинга нужно:

● Открыть любую позицию и ждать, пока рынок развернется в вашу сторону (например, вы открываете ордер на продажу валюты по более высокой цене, чем текущая).

● При выполнении нужных вам условий (цена выросла), быстро закрыть ордер и получить прибыль («снять спред»).

Успех скальпинга зависит от нескольких факторов. Во-первых, чтобы получить ощутимую прибыль, стоит открывать как можно больше ордеров по разным валютным парам. Во-вторых, реагировать на изменение цены нужно мгновенно, иначе вы рискуете закрыть ордер на невыгодных условиях. Как правило, при скальпинге выставляют ордеры действием от 3-4 секунд (!) до 5 часов. Если цена не качнулась в нужную сторону, отменяйте сделку.

Метод четырех индикаторов – стратегия для ленивых

Здесь вам нужно установить на графике выбранной валютной пары 4 индикатора: EMA с периодом 7, EMA с периодом 21, ADX и MACD. Не переживайте, они есть в любом торговом терминале Форекса. Выберите разные цвета для индикаторов и изучите график.

● Если прямая EMA 7 пересекла прямую EMA 21, индикатор ADX поднялся выше отметки 25, а MACD показывает восходящий тренд – открывайте ордер на покупку.

● Если EMA 21 пересекла EMA 7, индикатор ADX опустился ниже отметки 25, а MACD показывает нисходящий тренд – открывайте ордер на продажу.

Эти закономерности обусловлены математически. Но плюс стратегии в том, что вам не нужно в них разбираться. Достаточно запомнить 2 условия для покупки и продажи валюты, разобраться с графиком и быстро открывать нужные ордера.

Пробой линии тренда – рисковая стратегия для опытных трейдеров

Тренд бывает восходящим (когда котировки валютной пары демонстрируют стабильный рост максимумом и минимумов) и нисходящим (когда экстремумы стабильно снижаются). Задача трейдера – определить линию тренда и пробить ее. Как это сделать?

1. Найти график котировок валютной пары за вчерашний день.

2. Определить точки максимума и минимума цены.

3. Провести линию тренда (при помощи специальных программ, индикаторов, метода Фибоначчи и т.д.).

4. Выставить ордер на продажу валюты, если ее цена пробила восходящий тренд (превысила установленный максимум и сохранила эту тенденцию). Цена ставится на 10 пунктов выше, чем вчерашний максимум.

5. Выставить ордер на покупку, если цена пробила нисходящий тренд (опустилась ниже зафиксированного минимума). Здесь нужно поставить цену на 10 пунктов ниже вчерашнего минимума.

6. Если вы установили оба ордера (ведь часто цена пробивает тренд несколько раз за день), при срабатывании одного из них второй нужно удалить.

Эта стратегия приносит гарантированную прибыль, но только при одном условии – вы абсолютно точно определили тренд. Если нет, рискуете уйти в минус.

Торговля CFD – универсальный заработок на ценных активах

Наименее рискованная и наиболее прибыльная стратегия к началу 2019 года. Ее суть заключается в том, что вы покупаете не конкретные активы, а так называемые контракты на разницу цен (Contract for difference, CFD). Как это происходит?

Стороны (трейдер и брокер) заключают договор, в котором прописан рост или падение цены конкретного актива. Когда это условие выполняется, сторона, купившая CFD, получает прибыль в виде разницы цены актива.

Например, вы покупаете контракт на 100 акций стоимостью по 10 долларов (всего на 1000 долларов). А потом их цена вырастает до 15 долларов, и вы получаете 5Х100=500 долларов чистой прибыли. Более того, вы можете взять у брокера еще 1000 долларов взаймы (кредитное плечо) и заработать в 2 раза больше.

Единственная загвоздка – нужно найти выгодные контракты, которые точно сработают и принесут прибыль. Решить проблему поможет сервис вроде nextmarkets.com . Это немецко-мальтийский стартап, который позволяет торговать CFD на ценные бумаги и акции, валюты, индексы и многие другие активы. Работать можно как самостоятельно, так и под кураторством известных тренеров.

Стартап nextmarkets.com предлагает также многочисленные примеры стратегий онлайн трейдинга с полным описанием и всем необходимым для применения. Например технологии свинг-трейдинга Вы можете найти здесь (на немецком языке).

Как правильно использовать стратегии Форекса?

Еще раз внимательно изучите каждую описанную стратегию. И выберите ту, которая покажется вам максимально понятной. Затем протестируйте выбранную стратегию с небольшими вложениями. Параллельно фиксируйте, какую прибыль и в какие сроки она вам приносит.

Если сможете выйти на стабильный доход, стратегия вам подходит. Но не забывайте, что стратегии можно комбинировать или использовать поочередно. Главное, чтобы они у вас работали.