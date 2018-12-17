Airbus начал поставки вертолетов в Украину

Франко-немецкая компания Airbus Helicopters отправила первые вертолеты в Украину по ранее заключенному контракту.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

В частности, на своей странице он выложил видео, сопроводив его подписью “Первые Airbus Helicopters летят к нам”.