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Airbus начал поставки вертолетов в Украину

Airbus начал поставки вертолетов в Украину

Франко-немецкая компания Airbus Helicopters отправила первые вертолеты в Украину по ранее заключенному контракту.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

В частности, на своей странице он выложил видео, сопроводив его подписью “Первые Airbus Helicopters летят к нам”.


По материалам РБК-Украина
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