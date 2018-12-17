Airbus начал поставки вертолетов в Украину

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Франко-немецкая компания Airbus Helicopters отправила первые вертолеты в Украину по ранее заключенному контракту.
Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.
В частности, на своей странице он выложил видео, сопроводив его подписью “Первые Airbus Helicopters летят к нам”.
Перші #airbushelicopter Летять до нас! 🇺🇦🚁— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 декабря 2018 г.
Міцнішаємо!💪 pic.twitter.com/Wt4nEkFWjr
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