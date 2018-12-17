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ФРС спасает экономику США от "перегрева"

ФРС спасает экономику США от "перегрева"

Комитет по открытым рынкам ФРС США 19 декабря принял решение снова поднять процентную ставку на 0,25 процентных пункта.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Федрезерва.

Четвертый в этом году и девятый за последние 3 года шаг по ужесточению денежной политики повысил стоимость долларовых займов до максимума с 2008 года.

С 20 декабря ставка по федеральным фондам будет установлена ​​в диапазоне 2,25-2,5% годовых.

“Экономические показатели США в 2018 году стали самыми высокими за период после экономического кризиса 2008 года”, – заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

“Дальнейшее постепенное повышение процентной ставки будет необходимо в связи с уверенным расширением экономической активности и инфляцией вблизи 2-процентной цели на среднесрочном горизонте”, – отмечает ФРС.

Пауэлл дал понять, что будет более осторожным в вопросе повышения процентных ставок в следующем году, разочаровав инвесторов, которые были настроены на еще более “голубиный” тон, передает Bloomberg.

“Есть существенная неопределенность относительно как траектории, так и финального уровня любых дальнейших повышений ставки”, – сказал он.

Большинство в ФРС – 11 из 17 голосов – высказались за то, чтобы повысить ставку не более двух раз в 2019 году, при этом четверо считают оправданным лишь одно повышение, а двое – ни одного.

За три повышения, которые были базовым сценарием на сентябрьском заседании, – по-прежнему меньшинство из 6 голосов.

В 2020 году, согласно прогнозу ФРС, возможно еще одно или два повышения, на которых цикл ужесточения денежной политики в США будет завершен.

По материалам Економічна Правда
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