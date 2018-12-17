ФРС спасает экономику США от "перегрева"

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Комитет по открытым рынкам ФРС США 19 декабря принял решение снова поднять процентную ставку на 0,25 процентных пункта.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе Федрезерва.
Четвертый в этом году и девятый за последние 3 года шаг по ужесточению денежной политики повысил стоимость долларовых займов до максимума с 2008 года.
С 20 декабря ставка по федеральным фондам будет установлена в диапазоне 2,25-2,5% годовых.
“Экономические показатели США в 2018 году стали самыми высокими за период после экономического кризиса 2008 года”, – заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
“Дальнейшее постепенное повышение процентной ставки будет необходимо в связи с уверенным расширением экономической активности и инфляцией вблизи 2-процентной цели на среднесрочном горизонте”, – отмечает ФРС.
Пауэлл дал понять, что будет более осторожным в вопросе повышения процентных ставок в следующем году, разочаровав инвесторов, которые были настроены на еще более “голубиный” тон, передает Bloomberg.
“Есть существенная неопределенность относительно как траектории, так и финального уровня любых дальнейших повышений ставки”, – сказал он.
Большинство в ФРС – 11 из 17 голосов – высказались за то, чтобы повысить ставку не более двух раз в 2019 году, при этом четверо считают оправданным лишь одно повышение, а двое – ни одного.
За три повышения, которые были базовым сценарием на сентябрьском заседании, – по-прежнему меньшинство из 6 голосов.
В 2020 году, согласно прогнозу ФРС, возможно еще одно или два повышения, на которых цикл ужесточения денежной политики в США будет завершен.
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