Французы придумали виски, который можно пить за рулем

Французский стартап выпустил безалкогольный виски Arkay, который, как указано в описании напитка, можно пить даже во время вождения.

«Бутылка безалкогольного напитка обойдется в 40 долларов. Для тех, кто любит пить в дороге, делают меньшие порции – стоимостью 15 долларов», – говорится в сообщении.

Этот напиток безвреден и его можно употреблять перед тем, как сесть за руль.

Напиток можно смешивать с содовой в тех же пропорциях, что и обычный виски, вкус, по их словам, почти не отличается от алкогольного виски.

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