Эксперты определили самые экономные авто

Многие автомобили расходуют менее 4-х л топлива на 100 км пути. Правда, «на бумаге» и на испытательном стенде. Реальные цифры могут отличаться от тех, которые заявляют автопроизводители. Эксперты AUTO BILD во время дорожных тестов определили самые экономные авто в девяти категориях.

Сити-кары

1-е место — Skoda Citigo 1.0 MPI Green tec Active (60 л.с.)

По данным автопроизводителя, у тестового Skoda Citigo расход топлива составляет 4,1 л на 100 км пути. Тесты показали, что эта цифра немного больше – 4,4 л.

Небольшие автомобили

1-е место — Renault Clio Grandtour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe (90 л.с.)

«На бумаге» взятый на тесты Renault Clio расходует 3,6 л топлива на 100 км. Тесты же показали более точную цифру – 4,3 литра.

Компактные автомобили

1-е место — Toyota Prius Plug-in Hybrid Life (136 л.с.)

Протестированный гибридный Toyota Prius расходует, как утверждает Toyota, 2,1 л топлива на 100 км. Но тесты показали, что это не так. Настоящий расход топлива – 3,7 л на 100 км.

Компактные представительские автомобили

1-е место — BMW 320d Efficient Dynamic Edition (163 л.с.)

BMW 320d с дизельным двигателем расходует, как утверждает баварская компания, 4,1 л топлива на 100 км пути. Тесты показали, что более реальная цифра – 4,6 л.

Автомобили среднего бизнес-класса

1-е место — Audi A6 2.0 TDI ultra S tronic (190 л.с.)

Audi A6 с 2,0 л дизельным мотором, согласно данным автопроизводителя, расходует 4,2 л топлива на 100 км. Тесты же показали, что расход топлива достигает 5,4 л.

Автомобили люкс-класса

1-е место — Audi A7 3.0 TDI ultra S tronic (218 л.с.)

По данным Audi, дизельный Audi A7 с 3,0 л мотором расходует 4,7 л на 100 км пути. А вот независимые тесты говорят, что на самом деле эта цифра составляет 6,7 л. Но всё равно, это лучший показатель в классе автомобилей люкс-класса.

Мини-кроссоверы

1-е место — Renault Captur ENERGY dCi 90 Start&Stop Experience (90 л.с.)

Renault говорит, что у Renault Captur с дизельным двигателем расход топлива равняется 3,6 л. Тесты же показали, что он расходует на самом деле 5,1 л.

Большие кроссоверы

1-е место — Mercedes GLC 250d 4Matic Coupé (204 л.с.)

Официальный расход топлива у Mercedes GLC составляет 6,2 л на 100 км, и это почти точная цифра. Независимые тесты показали расход топлива в 6,5 л. В своем классе это лучший показатель.

Вэны

1-е место — Mercedes B 180 d (109 л.с)

По официальным данным, дизельный компактвэн Mercedes B 180 d расходует 4,1 л топлива на 100 км. Тесты свидетельствуют, что расход топлива достигает 5,0 л.