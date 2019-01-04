Какие автомобили появятся в 2019-2021 годах (фото)

В 2018 году появилось много интересных новых автомобилей. Автопроизводители, конечно, на этом не остановятся. В ближайшие три года они обещают выпустить на рынок ещё более интересные модели. Об этом пишет Motor1.com.

Alfa Romeo 6C 2020



Фото Motor1.com

В модельной линейке Alfa Romeo заменит Alfa Romeo 4C. Этот небольшой автомобиль получит спортивный дизайн и более мощный двигатель, чем у 4C. Дизайн у него будет ещё более потрясающий, чем у 4C.

Apple Car



Фото Motor1.com

Корпорация Apple продолжает работу над проектом Titan. В его рамках должен быть создан автомобиль с полностью автономной системой вождения. Apple хочет в скором времени провести тесты этого автомобиля на дорогах общего пользования.

Спорткар Aston Martin с двигателем посредине



Фото Motor1.com

В ближайшие несколько лет Aston Martin планирует выпустить на рынок свой новый спорткар, у которого двигатель будет располагаться посредине. Он должен будет конкурировать с такими моделями, как Ferrari 488 и McLaren 720S. То есть его цена будет меньше, чем стоимость дорогущего Valkyrie.

BMW 8-Series Convertible 2019



Фото Motor1.com

BMW 8-Series планируют выпускать не только в кузове купе, но и в кузове кабриолет. Под капотом у такого кабриолета должен находиться 4,4 л би-турбо двигатель мощностью примерно 630 л.с. Как будет выглядеть 8-Series Convertible, мы можем представить благодаря рендерным изображениям, сделанным на основе шпионских фотографий и тизеров.

BMW i5 2019



Фото Motor1.com

BMW планирует расширить семейство «i», в которое уже входят i3 и i8, за счет выпуска BMW i5. Запас хода у i5 составит около 321 км. Конечно, это не такой уж и большой запас хода, но его более чем достаточно для поездок по городу.

Ford Bronco 2020



Фото Motor1.com

Компания Ford хочет возродить внедорожник Bronco, который она выпускала с 1966 года по 1996 год. Его серийное производство наладят в штате Мичиган, где уже делают Ford Ranger. В продаже новый Bronco может появиться в конце 2019 года как модель 2020 года.

Ford Mustang Mach 1 2020



Фото Motor1.com

Ford уже подтвердил, что через несколько лет он начет серийное производство электрического кроссовера Mach 1. Его построят на базе мускул-кара Mustang. Пока нам трудно представить, какой это может быть автомобиль. Думаем, что кое в чем он будет напоминать «Мустанга».

Кроссовер Ferrari 2020

Ferrari сейчас разрабатывает свой первый кроссовер. Этот проект носит кодовое название FX16. Его построят на той же платформе, что и новый спорткар, который заменит GTC4Lusso. Если Lamborghini продает кроссоверы, то почему это не может делать и Ferrari?



Фото Motor1.com