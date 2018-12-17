"Спасайтесь бегством": легендарный экономист предрек крах фондовых рынков

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Известный экономист, бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, который возглавлял американский центробанк почти 20 лет, Алан Гринспен призвал инвесторов по всему миру “готовиться к худшему”.
Экономист подчеркнул, что самый продолжительный с 1960-х гг. период роста фондового рынка США подошел к концу, а возможный отскок акций следует рассматривать как последнюю возможность “спастись бегством”.
“Реакция последних дней”, когда фондовые площадки потеряли 4,4 трлн долларов капитализации и впервые с 2008 г. рискуют завершить год в минусе по всем индексам, показывает, что “бычий” рынок подошел к концу, сказал Гринспен.
“Я буду очень удивлен, если рынок стабилизируется здесь, а затем снова пойдет на взлет. Такое случалось в прошлом. Тем не менее, по окончании этой волны (ралли) для инвесторов настанет время спасаться бегством”, — заявил Гринспен.
Экономика США, по его словам, рискует вернуться в состояние 1970-х и начала 1980-х гг., когда разгон инфляции наложился на рост безработицы.
Напомним, финансовые рынки пошатнулись в последние недели – инвесторы активизировали продажи на фоне сообщений о торговой войне США с Китаем.
Кроме того, на рынки давят растущие опасения по поводу замедления мировой экономики. Так, МВФ уже предупредил мир о глобальном кризисе, который, по прогнозам Фонда, наступит из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.
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