Смарт-часы захватывают рынок носимых устройств

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В IDC подвели предварительные итоги развития мирового рынка носимых устройств в уходящем году.
Суммарные поставки носимых гаджетов оказались на уровне 125,3 млн. единиц, что соответствует росту на 8,5 % по сравнению с 2017-м.
Данные IDC учитывают отгрузки смарт-часов, трекеров физической активности, различных гарнитур и наушников, крепящихся на одежду устройств и пр.
Более половины рынка – 58,2 % – заняли различные «умные» часы. В численном выражении это соответствует 72,8 млн. единиц. Ещё 37,1 %, или 46,5 млн. штук, пришлось на браслеты, отслеживающие активность пользователей. Две эти категории гаджетов занимают около 95 % рынка.
Доля устройств, крепящихся на одежду, составила 2,2 % (2,8 млн. единиц). На гарнитуры и наушники пришлось 1,7 % отрасли (2,1 млн. штук).
По прогнозам экспертов IDC, в 2022 году объём рынка носимых устройств составит 189,9 млн. единиц. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на этот период окажется на уровне 11 %.
В 2022 году различные «умные» часы займут 63,3 % рынка – их поставки составят 120,2 млн. штук. На браслеты придётся ещё 24,7 %, или 47,0 млн. штук. Доля гарнитур и наушников составит 6,8 %, крепящихся на одежду гаджетов – 4,8 %.
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